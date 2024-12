Une star du PSG se fait chambrer en public !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre entre le PSG et l'OL ce dimanche soir (1-3) a été marquée par l'altercation entre Gianluigi Donnarumma et Georges Mikautadze. Après avoir encaissé un but de l'international géorgien, le portier parisien a bousculé l'attaquant sans véritable raison. En zone mixte, l'attaquant lyonnais de 24 ans est revenu sur cet épisode.

Le PSG a assuré l’essentiel, ce dimanche soir, en battant l’OL au Parc des Princes. Une victoire qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre sept points d’avance sur l’OM. Mais la nervosité était palpable, par moments, notamment après le but encaissé par Gianluigi Donnarumma à la 40ème minute.

Donnarumma s'agace sur le terrain

Après avoir récupéré le ballon dans les filets parisiens, George Mikautadze a été bousculé par Donnarumma. Selon l'international géorgien de 24 ans, le gardien du PSG n’aurait pas supporté de se faire chambrer sur le terrain.

« Il l’a un peu mal pris »

« Ça n’est rien, ça n’est rien. J’ai rigolé [sur son but] donc il l’a un peu mal pris. Mais je suis allé le voir, je lui ai dit que ça me faisait plaisir de lui mettre un lob » a déclaré Mikautadze, de passage en zone mixte après le coup de sifflet final, dans des propos rapportés par 20 Minutes.