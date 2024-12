Mercato - OM : Ce «coup d’État» qui l’a fait fuir Marseille !

Thomas Bourseau

Pendant 18 mois, l’OM a pu compter sur André Villas-Boas. Le technicien portugais, devenu président du FC Porto depuis, s’est régalé lors de son aventure dans la cité phocéenne. Cependant, le dénouement de son passage à Marseille a tourné au vinaigre à cause d’une opération sur le marché non souhaitée.

André Villas-Boas a été l’entraîneur choisi par la direction sportive de l’OM gérée à l’époque par Andoni Zubizarreta pour prendre la place de Rudi Garcia en lieu et place sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. De juin 2019 à février 2021, date de ce qu’il qualifie par ses soins de « coup d’État », Villas-Boas s’est battu pour mettre l’OM le plus haut possible au classement de Ligue 1.

La renaissance de Greenwood à l'OM ne plaît pas à tout le monde… Ses coéquipiers s'interrogent ! ⚽️

➡️ https://t.co/wy246G51bf pic.twitter.com/QxaLPYnTwk — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

«Comme c'était l'une des plus belles choses de ma vie, c'était aussi l'une des plus douloureuses»

D’ailleurs, comme révélé en interview accordée à L’Équipe, André Villas-Boas a particulièrement apprécié son passage dans le meilleur club français à ses yeux. « Je n'en garde que de bons souvenirs. Il y a la grandeur du club, toutes ces émotions, positives ou négatives. Ce club signifie tellement pour les gens, c'est le club no 1 en France, sans aucun doute. Comme c'était l'une des plus belles choses de ma vie, c'était aussi l'une des plus douloureuses ».

«C'est vrai que Ntcham, c'était un vrai coup d'État qui a tout cassé»

Cependant, il y a eu des phases bien plus douloureuses que d’autres et tout particulièrement la fin de son aventure à l’OM précipitée par une décision sur le mercato qu’il n’avait pas validé. Bien au contraire. La venue en prêt d’Olivier Ntcham des Celtic Glasgow a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de patience d’André Villas-Boas.

« Partir comme je suis parti, y vivre le Covid... Le Vélodrome nous transmettrait sa force. L'OM, c'est le Vélodrome, c'est l'ambiance du stade. Et je pense que c'était pour ça qu'on était très faibles lors de la deuxième année. Mais c'est vrai que Ntcham, c'était un vrai coup d'État qui a tout cassé ». Résultat, au lendemain de la clôture du mercato hivernal 2021 et de l’arrivée du milieu de terrain, André Villas-Boas convoquait les médias à une conférence de presse pour faire part de son mécontentement et annoncer son départ de l’OM.