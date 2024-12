Mercato - PSG : La presse italienne annonce du lourd pour Kolo Muani

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet hiver alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani était d'ailleurs absent du groupe pour la réception de l'OL dimanche soir. Et selon les révélations de la presse italienne, la Juventus Turin est bel et bien positionnée sur ce dossier pour le mercato de janvier.

« Pourquoi Kolo Muani est absent ? Parce que je ne peux convoquer que 20 joueurs. Surprenant vu que c’est un joueur de l’équipe de France ? Je sais que je ne parle pas français, mais en espagnol, je ne peux pas être plus clair. Ceux qui ne comprennent pas, ce n’est pas mon problème », confiait Luis Enrique dimanche soir en conférence de presse après la victoire du PSG contre l'OL (3-1) afin de justifier l'absence de Randal Kolo Muani dans le groupe.

Un avenir loin du PSG pour Kolo Muani ?

Il faut dire que l'attaquant français de 26 ans, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG, n'entre plus du tout dans les plans du coach espagnol, et il est même annoncé partant pour le mercato d'hiver. Mais pour aller où ? Kolo Muani semble avoir quelques options prestigieuses sous le coude...

La Juventus sur le coup ?

Sport Mediaset annonce que la Juventus Turin songerait à recruter Kolo Muani cet hiver, et le média italien confirme la rupture au sein du PSG entre l'international français et Luis Enrique. Reste à savoir si un accord sera trouvé entre les différentes parties...