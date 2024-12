F1 : Norris clashe Verstappen et fait son mea culpa

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Max Verstappen avait réalisé une folle remontée pour s’imposer lors du Grand Prix du Brésil, Lando Norris avait exprimé sa frustration, déclarant que « ce n’est pas du talent, c’est juste de la chance ». Lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA, le pilote britannique en a profité pour revenir sur ses propos.

17e au départ du Grand Prix du Brésil, Max Verstappen avait réussi l'exploit s'imposer, devant les Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly. Le Néerlandais avait notamment profité d’un drapeau rouge provoqué par Franco Colapinto pour changer ses pneus alors qu’il n’était pas encore passé aux stands et Lando Norris n’avait pas caché sa frustration.

« Ce n’est pas du talent, c’est juste de la chance »

« Je m’en fiche de ce que les gens disent. Ne pas rentrer aux stands n’était pas la bonne chose à faire. Un drapeau rouge n’aurait pas dû arriver, mais le crash en a finalement apporté un. C’est la vie. Parfois, vous faites un pari et ça a payé pour eux. Ce n’est pas du talent, c’est juste de la chance. Nous avons été malchanceux, c’est tout. (…) Vous pouvez changer vos pneus sous le drapeau rouge, c’est ce que les autres ont fait, donc c’est juste malchanceux. Parfois, les choses se passent comme vous le souhaitez », avait lâché Lando Norris.

« Je tiens à retirer mon commentaire »

Des propos sur lesquels le Britannique est revenu à l’occasion de la cérémonie de remises des prix de la FIA. « Avant tout, je tiens à retirer mon commentaire dans lequel j’ai dit “que de la chance, pas de talent” », a déclaré Lando Norris, dans des propos relayés par Auto Hebdo. « Premièrement, je tiens à féliciter Max. Ce qu’il a fait cette année, au Brésil… C’était incroyable. Je suis le premier à reconnaître une telle chose alors que c’est moi qui l’affronte. C’était une saison très difficile. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai essayé d’offrir la meilleure bataille possible, mais cela n’a pas été suffisant cette année. En même temps, je suis parfois heureux de terminer deuxième derrière Max, parce que je pense que c’est un véritable exploit de faire beaucoup mieux que cela. C’est donc une année merveilleuse pour moi. Beaucoup d’accomplissements, d’améliorations de ma part… Mais je sais aussi que je dois passer franchir un cap et faire plus que ce que j’ai fait cette année. »