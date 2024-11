F1 : «De la chance», il craque après l’exploit de Verstappen

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur du Grand Prix du Brésil le week-end dernier, Max Verstappen a fait un grand pas vers son quatrième titre de champion du monde. Une victoire qu’il a obtenue en partant de la 17e position sur la grille de départ, profitant d’un drapeau rouge pour changer ses pneus alors qu’il n’était pas encore passé aux stands, ce que Lando Norris considère comme de la chance.

Personne n’imaginait voir Max Verstappen sur la plus haute marche du podium dimanche au départ du Grand Prix du Brésil. Le Néerlandais partait depuis la 17e position sur la grille de départ et a réussi l’exploit de remonter jusqu’à la première sous une pluie battante à Interlagos. Le pilote Red Bull a profité de son très bon départ et d’une course parfaitement gérée, mais également du drapeau rouge provoqué par l’accident de Franco Colapinto. Ce qui lui a permis de changer ses pneus, alors qu’il n’était pas encore passé aux stands.

« Ce n’est pas du talent, c’est juste de la chance »

Si Max Verstappen a fait un grand pas vers son quatrième titre de champion du monde, Lando Norris a probablement dit adieu à son premier sacre et était très amer après la course : « Je m’en fiche de ce que les gens disent. Ne pas rentrer aux stands n’était pas la bonne chose à faire. Un drapeau rouge n’aurait pas dû arriver, mais le crash en a finalement apporté un. C’est la vie. Parfois, vous faites un pari et ça a payé pour eux. Ce n’est pas du talent, c’est juste de la chance. Nous avons été malchanceux, c’est tout. (…) Vous pouvez changer vos pneus sous le drapeau rouge, c’est ce que les autres ont fait, donc c’est juste malchanceux. Parfois, les choses se passent comme vous le souhaitez. »

Norris fait son mea culpa

Lando Norris a tout de même admis qu’il avait commis plusieurs erreurs à Interlagos. « J’ai encore commis quelques erreurs. À la relance j’avais des voitures de tous les côtés. J’ai bloqué les roues arrière, je suis sorti de la piste, j’ai perdu deux positions. Ce n’est donc pas une course parfaite pour moi, mais je pense que quoi qu’il arrive, la quatrième place était le meilleur résultat que l’on pouvait obtenir aujourd’hui pour ceux qui ont manqué de chance. Pour le reste, nous allons garder la tête baissée », a ajouté le pilote McLaren.