Mercato : Entre l’OM et le PSG, Pogba a tranché !

A moins de trois mois de son retour à la compétition, Paul Pogba n'a toujours pas signé avec une équipe. Pourtant, les sollicitations sont nombreuses. En France, Patrice Evra, son grand ami, fait le forcing pour le convaincre de s'engager avec l'OM. Mais comme indiqué par Eric Di Méco, le joueur n'hésitera pas à recaler la formation marseillaise pour rejoindre une formation plus huppée comme le PSG.

En pleine crise, la Ligue 1 pourrait se refaire une santé en accueillant l’une des stars du football mondial, à savoir Paul Pogba. L’arrivée du champion du monde 2018 mettrait un incroyable coup de projecteur sur le championnat français, qui souffre d’un déficit d’image. Pour l’instant, force est de constater que sa venue ne relève que du fantasme. Mais ils sont beaucoup à espérer une annonce surprise, à commencer par Patrice Evra, qui milite pour un transfert à l’OM.

Evra l'attend à l'OM

« Il va bien, il s’entraîne très dur. On était ensemble à Miami, on a passé trois jours ensemble. Il m’a dit : « Olala Pat, depuis que tu as parlé, tout le monde pense que je vais signer à l’OM ». Que ce soit clair, c’est mon souhait.. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM. Je veux qu’il aille à Marseille parce que j’ai joué là-bas et je sais qu’il a envie de retrouver l’équipe de France, et l’OM est une belle vitrine. Les ingrédients sont là, mais je ne parlerai pas à sa place » a confié l’ancien de Manchester United sur RMC.

« C’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris »

Mais comme indiqué par Eric Di Méco, l’OM pourrait souffrir de la comparaison avec le PSG. « Pogba peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps, il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Après, si c’est Paris qui vient le chercher, c’est sûr que c’est mieux de jouer à Paris et en Coupe d’Europe. Mais à Paris, tu ne joues peut-être pas autant qu’à Marseille, donc ça peut être gagnant-gagnant. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer » a lâché l’ancien joueur marseillais.