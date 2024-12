Transferts : OM, PSG… Un coup légendaire est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba devrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato d'hiver. Libre de tout contrat, le joueur va devoir trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière. Selon Jérôme Rothen, les clubs français doivent foncer et sauter sur cette opportunité. L'ancien joueur du PSG a lancé un appel à son ancienne équipe, mais aussi à l'OM.

Qui raflera la mise dans le dossier Paul Pogba ? Malgré sa longue suspension pour dopage et les nombreuses interrogations sur son état physique, le milieu de terrain conserve une jolie côte, héritée de son passé glorieux. Le champion du monde 2018 aurait des touches en MLS, mais aussi en Arabie Saoudite. Mais désireux de retrouver l’équipe de France, Pogba privilégierait un club européen. En France ? Selon Jérôme Rothen, le joueur de 31 ans prendrait un énorme risque en s’engageant en Ligue 1.

Rothen lance un avertissement à Pogba

« Il y a eu des très grands joueurs qui sont revenus en Ligue 1 comme Evra. Mais c’est compliqué parce que tu reviens dans une situation pas top. Dans le cas de Paul, il n’a pas joué depuis deux ans. S’il revient à son meilleur niveau, ce serait un avantage pour l’OM. Mais ce n’est pas sûr. En plus, en France, on ne te rate pas. Tout va être épié, on va tout savoir sur Pogba. Il ne faut pas oublier ce paramètre » a confié l’ancien joueur du PSG.

« Il faut foncer »

Malgré tout, Rothen estime que les clubs, qui ont la capacité de miser sur lui comme l’OM ou le PSG, ne doivent pas hésiter. « J’ai envie de voir le football français bien meilleur. Si on a la chance de faire revenir Pogba, il faut foncer. L’OM, l’AS Monaco et même le PSG ont des ressources peuvent assumer d’avoir des grosses primes » a-t-il déclaré sur RMC ce jeudi.