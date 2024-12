Mercato - OM : Un proche de Pogba déballe tout en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Paul Pogba viendra-t-il à l'OM cet hiver ? Alors que les rumeurs enflent autour d'un possible retour du milieu de terrain en France, Patrice Evra a fait un point sur ce dossier. Proche du champion du monde 2018, il a confirmé des discussions avec Mehdi Benatia, conseiller sportif de Pablo Longoria et pressenti pour occuper le rôle de directeur sportif.

Il est celui par qui tout a débuté. En octobre dernier, Patrice Evra apprenait, en direct, la décision du TAS de réduire de quatre ans à 18 mois la suspension pour dopage de Paul Pogba. Questionné sur l’avenir de son pote, il avait alors évoqué une possible venue à l’OM. « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l’OM (…) Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte » a-t-il déclaré. Où en est-on dans ce dossier ?

Evra est passé à l'action

Contactée par RMC Sport, la direction de l’OM assure qu’il n’existe aucune discussion avec le joueur, libre de tout contrat. Mais en interne, on ne juge pas cette opération irréalisable. En tout cas, Patrice Evra a fait le job en contactant Mehdi Benatia, actuel conseiller sportif de Pablo Longoria. « Je ne vais pas démentir, j’ai demandé à Benatia qu’il appelle Paul » a déclaré l’ancien international français ce jeudi. Mais à l’instant T, il ne peut affirmer que Pogba sera Marseillais cet hiver.

« Les ingrédients sont là »

« Il va bien, il s’entraîne très dur. On était ensemble à Miami, on a passé trois jours ensemble. Il m’a dit : « Olala Pat, depuis que tu as parlé, tout le monde pense que je vais signer à l’OM ». Que ce soit clair, c’est mon souhait.. Mais ça ne veut pas dire qu’il va signer à l’OM. Je veux qu’il aille à Marseille parce que j’ai joué là-bas et je sais qu’il a envie de retrouver l’équipe de France, et l’OM est une belle vitrine. Les ingrédients sont là, mais je ne parlerai pas à sa place » a déclaré Evra durant l’émission Rothen S’Enflamme.