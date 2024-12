Le «meilleur du monde» va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en Ligue des champions, le PSG s'est relancé en s'imposant assez largement sur la pelouse du RB Salzbourg mardi soir (3-0). Un soulagement pour les Parisiens y compris pour Nasser Al-Khelaïfi qui en profite pour encenser Luis Enrique qui devrait prochainement prolonger au PSG.

Mardi soir, le PSG disputait un match crucial pour son avenir européen. En déplacement sur la pelouse du RB Salzbourg, les Parisiens n'avaient pas le droit à l'erreur. Et cela tombe bien puiqu'ils se sont facilement imposés 3 buts à 0. De quoi soulager le PSG et surtout son entraîneur sous le feu des critiques. Bien que la prolongation de Luis Enrique semble actée en interne, l'Espagnol n'est pas épargné depuis quelques semaines. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'hésite à s'enflamme pour Luis Enrique.

Al-Khelaïfi s'enflamme pour Luis Enrique

« Ça va mieux ! C'était un match très important pour nous, décisif. La victoire était obligatoire pour nous si on voulait continuer en Ligue des champions. C'était clair pour tout le monde. On a bien joué, on a marqué. Ça va donner beaucoup de confiance pour le futur. On va profiter ce soir mais on a un match important dimanche (face à l'OL). Les deux derniers matchs (Manchester City et Stuttgart) sont des finales. Tout le monde le sait », lâche-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.

«On a le meilleur coach au monde»

« Avec nos supporters, notre stade, ça va être important. C'est important pour la confiance des joueurs. On joue bien tous les matchs. Le dernier match (contre Auxerre) on a bien joué même si on n'a pas marqué. Je reste confiant envers les joueurs, qui vont continuer à marquer. Si vous regardez, on a dominé tout le match. Aujourd'hui, c'est un match pour donner de l'espoir pour tout le monde. Il faut continuer pour le championnat. Au foot si on ne marque pas c'est difficile. J'ai toujours été confiant. On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C'est un très bon coach », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.