Paris FC : Transfert de dernière minute, un joueur de Ligue des champions arrive ?

Récemment racheté par la famille Arnault, le Paris FC prépare son premier mercato. Le 1er janvier, le marché hivernal ouvrira ses portes, et la nouvelle dimension prise par le club de la capitale ne passe pas inaperçue puisque la direction parisienne reçoit de nombreuses propositions y compris venant de joueurs évoluant en Ligue des champions.

A quelques jours du début du mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, le Paris FC sera attendu au tournant. Et pour cause, le club parisien, récemment racheté par la famille Arnault, a de grandes ambitions et compte bien monter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Pour cela, cela pourrait bouger cet hiver.

Le PFC croûle sous les propositions

Et le nouveau statut du PFC n'est d'ailleurs pas passé inaperçu sur le mercato. Selon les informations de RMC Sport, les propositions de joueurs affluent dans les bureaux d'Orly, siège de la direction du club. Il faut dire que le Paris FC a désormais d'énormes moyens, et que ce soient les agents ou les clubs, tout le monde veut en profiter pour placer ses joueurs. Mais les Parisiens ne feront pas n'importe quoi.

Des joueurs niveau Ligue des champions en approche fin janvier ?

D'ailleurs, le média ajoute que le Paris FC pourrait même attendre la fin du mois de janvier et ainsi l'issue des phases de groupes des Coupe d'Europe. Et pour cause, plusieurs clubs seront alors éliminés et chercheront à se séparer de joueurs afin d'éviter d'avoir des effectifs surchargés et sans compétition européenne. Ainsi, des éléments de Ligue 1 et même de clubs étrangers engagés en Ligue des champions et Ligue Europa seraient dans le viseur du Paris FC qui pourrait donc attendre les derniers instants du mercato pour passer à l'action. Cette année, le marché hivernal fermera ses portes le 3 février tandis que la dernière journée européenne avant les phases finales aura lieu le 30 janvier, ce qui laisse quelques jours pour flairer les bonnes affaires.