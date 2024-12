Mercato - OM : «Je pouvais m’en fout** et rester» : la punchline surprise sur son départ !

Thomas Bourseau

L’OM n’a pas respecté son accord convenu pourtant quelques mois plus tôt avec André Villas-Boas : être sur la même longueur d’onde avant d’accueillir tout joueur lors des mercato. Ce qui n’a pas été le cas dans le dossier Olivier Ntcham. Résultat ? L’entraîneur portugais a respecté sa ligne de conduite et s’en est donc allé de son propre chef.

André Villas-Boas a été élu président du FC Porto en mai dernier, soit trois années après son départ surprise de l’OM où il officiait en tant qu’entraîneur jusqu’à ce que la direction marseillaise boucle un transfert qu’il ne voulait pas : Olivier Ntcham. L’Olympique de Marseille a enregistré, sans l’aval de l’entraîneur portugais, la venue du milieu de terrain camerounais a engendré le départ de Villas-Boas, un an et demi après son arrivée.

«Sur les valeurs, je suis implacable»

« Une des choses qu'on avait sacralisées entre nous, c'est que la décision de prendre un joueur devait être validée par toutes les parties. Je n'étais pas informé de l'arrivée et j'avais déjà dit non pour ce joueur (Olivier Ntcham). C'est pour ça que j'ai présenté ma démission. Qui après est devenue une suspension. Qui après est devenue un accord entre les deux parties (sourires). (…) Oui, on doit être émotif, on doit être rationnel aussi. Mais, sur les valeurs, je suis implacable. Et alors, je peux être agressif dans la prise de décision. Par exemple, avec cette soudaine démission malgré toute la tristesse que je ressentais ». a affirmé Villas-Boas à L'Equipe.

«Je pouvais m'en fout** et rester là-bas, attendre de voir les résultats avec Ntcham ou sans Ntcham»

Pour L’Équipe, André Villas-Boas a assuré qu’il n’allait pas être à l’encontre de ses principes et que comme à l’époque de son passage à Shanghai, il était temps de plier bagage. « Je pouvais m'en fout** et rester là-bas, attendre de voir les résultats avec Ntcham ou sans Ntcham. Mais j'avais fait la même chose quand j'avais quitté Shanghai (2016-2017) parce que j'avais vu que le Championnat n'était pas clean à ce moment-là. J'avais dit: ça, c'est pas pour moi. Et j'avais activé une clause pour partir ».