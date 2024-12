PSG : Mbappé remplacé par un de ses potes ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps proche de Kylian Mbappé au sein de l'effectif du PSG, Achraf Hakimi est en train de s'affirmer comme le nouveau leader de l'équipe parisienne cette saison avec des performances de très haut niveau. Et alors qu'il a une nouvelle fois été décisif dimanche soir contre l'OL, le latéral droit marocain a été encensé par Daniel Riolo qui le voit comme le nouveau maitre à jouer du PSG après Mbappé.

Avec le départ de Kylian Mbappé qui est parti libre en direction du Real Madrid l'été dernier, le PSG a perdu non seulement son leader offensif mais également sa grande star capable de faire de multiples différences dans le jeu. Un départ forcément préjudiciable pour la formation de Luis Enrique, et le PSG devait donc se trouver un nouveau fer de lance au sein de son effectif.

Mbappé a fait une révélation étonnante sur sa prolongation au PSG. Prêt à tout pour son frère ? 🤔

➡️ https://t.co/DsoB1hr5GL pic.twitter.com/LRhMBu9gtU — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Hakimi prend le relais

C'est finalement le grand ami de Mbappé au PSG, Achraf Hakimi, qui semble désormais tenir ce rôle à merveille. Le latéral droit marocain reste sur deux grandes performances contre Salzbourg et l'OL, en se montrant particulièrement décisif sur le plan offensif. Et en direct dans l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a d'ailleurs désigné Hakimi comme étant le nouveau leader du PSG.

« C'est Hakimi le leader de cette équipe »

« Hakimi, c’est LE joueur au-dessus à Paris, au-dessus des autres. Aujourd’hui, sur un match important il t’en manque un, c’est lui qui doit pas manquer. Tu peux pas t’en passer, c’est lui qui te fait les diff (…) Là on a vu le bon match, et on a encore vu que c’était Hakimi le leader de cette équipe », explique Riolo.