Scandale au PSG, le vestiaire sort du silence

Dimanche soir lors du choc entre le PSG et l'OL, l'arbitre de la rencontre avait décidé d'interrompre le match pendant quelques minutes à cause de chants homophobes et insultants. Une décision unanimement saluée, y compris au sein du vestiaire parisien, comme l'annonce Ousmane Dembélé.

Le PSG a conclu de très belle manière une semaine qui avait été lancée par une victoire sur la pelouse du RB Salzbourg mardi en Ligue des champions (3-0). Dimanche soir, les Parisiens ont effectivement dominé l'OL au Parc des Princes (3-1) et font une excellente opération en Ligue 1, prenant sept points d'avance sur l'AS Monaco et l'OM.

PSG-OL interrompu quelques minutes

Une rencontre marquée par l'interruption du match en seconde période. En effet, le délégué à interpeller l'arbitre pour lui signifier des chants homophobes et insultants venus des tribunes du Parc des Princes. Le match a donc été arrêté, ce qui représente une avancée majeure saluée au PSG.

Dembélé valide le choix de l'arbitre

En zone mixte, Ousmane Dembélé a en effet validé cette décision : « L'arbitre a dit qu'il fallait que ça s'arrête et qu'on allait reprendre le match. Si je comprends l'interruption? Bien sûr. Ce sont des chants... dans des stades, c'est difficile. Je comprends totalement que le match soit arrêté ».