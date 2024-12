PSG : Ousmane Dembélé jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé tranquillement face à l’OL (3-1), et a conforté son avance en tête du championnat. De nouveau titulaire après quelques apparitions sur le banc, Ousmane Dembélé s’est rapidement montré décisif. Après la rencontre, le numéro 10 s’est exprimé sur cette belle prestation avec les Rouge et Bleu.

Le PSG s’est facilité la tâche. Opposé à l’OL en clôture de la 15ème journée de Ligue 1 ce dimanche soir, les Parisiens ont remporté une victoire importante, à l’occasion du dernier match à domicile de l’année 2024 (3-1). Si la formation de Luis Enrique s’attendait à un match difficile, Paris a rapidement pris les devants grâce à un but d’Ousmane Dembélé.

Dembélé décisif

Le numéro 10 du PSG a inscrit son sixième but de la saison en Ligue 1, et a surtout marqué des points aux yeux du coach espagnol, qui après son carton rouge reçu contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, ne l’avait plus titularisé. Après la rencontre, Ousmane Dembélé s’est félicité de cette belle victoire.

« Il a fallu être sérieux pour les battre »

« On savait que ça allait être un match difficile. Lyon revient bien, c’est une équipe de qualité avec de très bons joueurs derrière et devant. Il a fallu être sérieux pour les battre. Sur les 15 premières minutes, on a mis beaucoup d’intensité, on ne les a pas laissés respirer. On a été récompensés », a confié l’ailier du PSG en zone mixte.