Transferts - PSG : Un deal surprise en Ligue 1 pour cet attaquant ?

En l’écartant du groupe pour la réception de l’OL ce dimanche soir, Luis Enrique a confirmé la tendance en ce qui concerne Randal Kolo Muani, qui devrait quitter le PSG cet hiver. Dans cette optique, Manchester United et le RB Leipzig sont intéressés par l’international français, qui pourrait trouver une autre porte de sortie en Ligue 1.

En raison de la blessure de Falorin Balogun, blessé à l’épaule et absent pendant au moins trois mois, l’AS Monaco a l’intention de recruter un attaquant cet hiver. « On a un œil sur le marché. Mais on ne va pas dépenser trop d’argent pour un gros transfert. Cela aurait plus de sens de prendre quelqu’un en prêt », a déclaré Adi Hütter vendredi en conférence de presse.

Un prêt à Monaco pour Kolo Muani ?

En ce sens, l’AS Monaco pourrait trouver son bonheur au PSG. Non retenu dans le groupe ce dimanche contre l’OL, Randal Kolo Muani devrait quitter Paris en janvier et selon L’Équipe, la piste menant au club de la principauté n’est pas à écarter. D’autant plus qu’un prêt, avec ou sans option d’achat, semble l’option la plus crédible pour l’international français.

Manchester United et Leipzig ont manifesté leur intérêt

Comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United est un autre club intéressé par Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Les Red Devils ont déjà manifesté leur intérêt, mais cela était avant l’arrivée de Ruben Amorim sur leur banc. D'après L’Équipe, le RB Leipzig est une autre destination possible pour l’attaquant âgé de 26 ans.