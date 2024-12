PSG : Luis Enrique répond cash à Dembélé pour ce retour !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la victoire de son équipe face à l'OL dimanche (1-3), Ousmane Dembélé s'est confié sur le retour de Presnel Kimpembe. L'ailier du PSG espère revoir son grand ami sur le terrain dès mercredi, face à l'AS Monaco. Mais en conférence de presse, Luis Enrique n'a pas souhaité dévoiler de date précise.

Le PSG a clôturé sa semaine comme elle l’a commencé, par une victoire. Après son large succès sur la pelouse du Red Bull Salzbourg mardi soir (0-3), le club parisien a enchaîné face à l’OL ce dimanche, ce qui lui permet d’accroître son avance au classement. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de se passer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, écartés pour des raisons sportives, mais aussi de Presnel Kimpembe, remis de sa grave blessure au tendon d’Achille, mais toujours sur la liste d’attente.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Dembélé annonce un retour imminent pour Kimpembe

Titularisé par Luis Enrique ce dimanche soir, Ousmane Dembélé estime que le retour de Kimpembe est imminent. « Presko va bien. On espère qu’il jouera contre Monaco. Si c’est pas Monaco, face à Lens. Ou sinon en 2025 » a confié l’ailier tricolore. Présent en conférence de presse, le coach du PSG a eu vent de la déclaration de l’ailier tricolore. Contrairement à son joueur, il a refusé de dévoiler une date de retour pour Kimpembe.

« Je ne sais pas»

« Je ne sais pas (quand il reviendra). Honnêtement, je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c’est que je suis toujours ravi de voir des joueurs se remettre de blessures et retrouver leur niveau le plus tôt possible. Quand ? L’entraînement est le meilleur moyen d'évaluer l’état de mes joueurs. Je suis content de voir mes joueurs revenir et se remettre d’aplomb. Cela ne fait aucun doute » a déclaré Luis Enrique dans des propos rapportés par Culture PSG.