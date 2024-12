Transferts - PSG : C'est officiel, Kolo Muani a une piste pour son mercato ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ecarté par Luis Enrique pour la rencontre face à l'OL ce dimanche, Randal Kolo Muani va devoir quitter le PSG s'il souhaite enchaîner les matchs. Et ce temps de jeu, il pourrait bien le trouver en Ligue 1. En quête d'un attaquant pour pallier la blessure de Folarin Balogun, l'AS Monaco ne ferme pas la porte à sa venue cet hiver.

Noir, c’est noir, il n’y a plus d’espoir. C'est bientôt janvier, et c'est déjà fini ? Pour Randal Kolo Muani, les dernières espérances se sont envolées lorsque Luis Enrique a décidé de l’écarter pour la rencontre face à l’OL. Le mercato d’hiver devrait marquer la fin de son aventure avec le PSG et le début d’une nouvelle phase dans sa carrière. Comme annoncé par le 10Sport.com, Manchester United est venu aux renseignements il y a quelques semaines. En France, l’AS Monaco suit aussi sa situation dans le cadre du remplacement de Folarin Balogun, blessé.

Un attaquant à 0€ pour le PSG ? Jonathan David pourrait bien être la perle rare que le club attend ! 👀

➡️ https://t.co/Z38b83OilZ pic.twitter.com/OMMNpec1xG — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Kolo Muani reçoit une réponse

Présent en conférence de presse ce lundi, Adi Hütter n’a pas démenti les rumeurs sur un intérêt pour Kolo Muani. « Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge » a lâché le coach de l’AS Monaco dans des propos rapportés par L’Equipe.

Un prêt est recherché

Quelques jours plus tôt, il avait annoncé qu’il favoriserait un prêt plutôt qu’un transfert sec. « On a un œil sur le marché. Mais on ne va pas dépenser trop d'argent pour un gros transfert. Cela aurait plus de sens de prendre quelqu'un en prêt » avait lâché Hütter. Le PSG est prévenu.