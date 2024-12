PSG : Au placard, Kolo Muani reçoit un message surprise !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani se trouve dans une situation sportive compliquée au PSG où il passe plus de temps sur le banc que sur le terrain. Un cas de figure bien connu d’Hugo Ekitike lors de son passage de 18 mois au Paris Saint-Germain. L’attaquant de l’Eintracht Francfort a interpellé l’international français auquel il avait d'ailleurs succédé à la point de l'attaque du club allemand.

A quelques mois d’intervalle, Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike ont connu une expérience similaire mais dans des positions différentes. En effet, pendant la saison 2022/2023, l’international français qui se trouve dans les bonnes grâces de Didier Deschamps s’éclatait avec l’Eintracht Francfort en Bundesliga et en Ligue des champions. Au contraire d’Hugo Ekitike au PSG qui se trouvait dans l’ombre des Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, et qui bénéficiait donc d'un temps de jeu très réduit.

«Quand je vois la situation dans laquelle il est…»

A l’été 2023, Randal Kolo Muani était transféré au PSG pour 90M€ environ. Hugo Ekitike a quitté le Paris Saint-Germain en janvier dernier où il ne jouait plus et a fait le chemin inverse pour l’Eintracht Francfort. Sur les trois derniers matchs, Ekitike a inscrit 2 buts lorsque Kolo Muani n’a joué que 30 minutes. Deux salles deux ambiances. Pour TNT Sports, l’avant-centre de Francfort s’est confié sur les difficultés de l’attaquant du PSG. « Quand je vois la situation dans laquelle il est… Jouer au PSG, c'est particulier ».

«Personne ne sait ce qu'il vit»

« Ce club est particulier et ça ne va pas forcément à tout le monde. Personne n'est à sa place. Personne ne sait ce qu'il vit. Personne ne sait ce qu'il traverse. Mais bien sûr, on a déjà vu qu'il était un très bon joueur ». a conclu Hugo Ekitike dans des propos relayés par Eurosport. Reste à savoir si Randal Kolo Muani sortira de cette impasse au PSG.