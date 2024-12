Cette star du PSG entre dans l'histoire !

Amadou Diawara

Auteur de deux passes décisives face au RB Salzbourg ce mardi soir, Achraf Hakimi est entré dans l'histoire du PSG. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique est désormais le meilleur passeur décisif du club rouge et bleu sous l'ère QSI, également Maxwell avec 24 offrandes au total.

Ce mardi soir, le PSG avait un match on ne peut plus décisif à jouer contre Salzbourg. A la peine en Ligue des Champions, le club de la capitale était dans l'obligation de l'emporter face à l'écurie Red Bull pour conserver ses chances de qualifications pour les 16èmes de finale de la Ligue des Champions. Grâce à un Achraf Hakimi (26 ans) des grands soirs, le PSG s'est imposé 3-0 à la Red Bull Arena. En effet, le latéral droit de Luis Enrique a offert deux passes décisives lors de la rencontre : à Gonçalo Ramos, qui a ouvert le score à la demi-heure de jeu, et à Désiré Doué, auteur du dernier but à la 85ème minute.

Un retournement de situation ? Nasser Al-Khelaïfi parle déjà d'un grand nom pour le PSG après la victoire face à Salzbourg ! 🔥

➡️ https://t.co/Sg3Xm8xHWp pic.twitter.com/g0u5g05AFZ — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Hakimi a délivré 24 passes décisives au PSG

Avec deux passes décisives supplémentaires, Achraf Hakimi a réalisé une performance historique au PSG. D'après Opta, le numéro 2 de Luis Enrique est devenu le défenseur ayant réalisé le plus d'offrandes sous les couleurs du club rouge et bleu au 21ème siècle, soit sous l'ère QSI. Avec 24 passes décisives toutes compétitions confondues, Achraf Hakimi a égalé Maxwell. Pour rappel, le Qatar a racheté le PSG en 2011.

Les meilleurs passeurs de l'histoire du PSG sous l'ère QSI

Ángel Di María (2015-2022) : 111 passes décisives en 295 matchs joués.

Kylian Mbappé (2017-2024) : 96 passes décisives en 308 matchs joués.

Neymar (2017-2023) : 70 passes décisives en 173 matchs joués.

Javier Pastore (2011-2018) : 56 passes décisives en 269 matchs joués.

Marco Verratti (2012-2023) : 56 passes décisives en 415 matchs joués.

Zlatan Ibrahimović (2012- 2016) : 53 passes décisives en 180 matchs joués.

Lucas Moura (2013 – 2018) : 45 passes décisives en 229 joués.

Julian Draxler (2017- 2023) : 38 passes décisives en 198 matchs joués.

Lionel Messi (2021 – 2023) : 34 passes décisives en 74 matchs joués.

Nenê (2010-2013) : 34 passes décisives en 112 matchs joués.

Edinson Cavani (2013-2020) : 32 passes décisives en 301 matchs joués.

Blaise Matuidi (2011-2017) : 28 passes décisives en 295 matchs joués.

Jérémy Ménez (2011 – 2014) : 26 passes décisives en 110 matchs joués.