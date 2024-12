PSG : Le départ de Luis Campos annoncé en direct ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a ouvertement et très clairement maintenu sa confiance en Luis Enrique malgré les difficultés du PSG en Ligue des champions. Aux yeux d’Emmanuel Petit, cette annonce pourrait sceller le sort de Luis Campos dans la capitale, alors que le conseiller football portugais est en fin de contrat.

C’est un ouf de soulagement pour le PSG, qui a décroché cette semaine sa deuxième victoire de la saison en Ligue des champions à Salzbourg (0-3). Si la qualification pour les barrages est encore loin d’être acquise, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui de ce précieux succès, affichant de nouveau sa confiance envers Luis Enrique, « le meilleur coach au monde » selon lui.

Al-Khelaïfi « a confiance » en Luis Enrique

« On a construit un projet pour longtemps avec lui. Il le sait. Tout le monde le sait. J’ai confiance en lui », a affirmé le président du PSG. Une sortie loin de convaincre Daniel Riolo et Emmanuel Petit dans l’After Foot. « Pourquoi il dit ça maintenant, qu'est-ce que ça apporte ? C'est un soutien appuyé avant la catastrophe ? », s’étonne notamment l’éditorialiste de RMC.

« C'est clair, ça veut dire que Nasser Al-Khelaïfi a pris parti et que Campos va partir », a ajouté Emmanuel Petit. Ces dernières semaines, des premières tensions sont en effet apparues entre Luis Enrique et Luis Campos, dont le bail expire en fin de saison. Les négociations pour sa prolongation traînent en longueur, de quoi s’interroger sur son avenir dans la capitale. « Ça, on savait, parce que ça fait des semaines que j'avais dit que ça se passerait comme ça », assure Daniel Riolo, qui avait souligné dernièrement les critiques grandissantes sur les réseaux sociaux contre le conseiller football du PSG : « Ah c’est parti et ça se confirme … le président du club a lâché son directeur sportif et se sert de ses relais… drôle de façon de gérer un club en se servant des réseaux pour influencer l’opinion. S’il veut le virer qu’il le vire et assume … »