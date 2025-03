F1 - Red Bull : Verstappen annonce la fin ?

Pierrick Levallet

La saison 2025 de F1 sera lancée le week-end du 16 mars en Australie. Avant de disputer le premier Grand Prix de l’année, les écuries ont donc pu tester leur monoplace à Bahreïn il y a quelques jours. Max Verstappen est notamment monté dans sa voiture pour l’essayer. Le quadruple champion du monde a vécu une saison 2024 plus compliquée que les précédentes et espérait donc que Red Bull ait réglé les principaux problèmes de sa voiture. Le Néerlandais s’est d’ailleurs montré plutôt optimiste, même s’il reste prudent en marge du Grand Prix d’Australie.

«Nous savions que quelque chose n’allait pas»

« La voiture fait tout ce que je veux. Elle ne pouvait pas être pire que l’année dernière. Nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C’est seulement le début, nous avons encore beaucoup d’éléments à peaufiner. Mais hier, j’ai pris du plaisir au volant, ce qui est déjà une grande différence. Nous savions que quelque chose n’allait pas, et certaines choses devaient absolument être corrigées. L’équipe a beaucoup appris et nous verrons ce que ça donne sur un tracé totalement différent comme Melbourne » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i.

«La voiture est plus prévisible»

Helmut Marko, lui aussi, affichait un meilleur visage à l’issue des tests à Bahreïn. « Les longs relais étaient très compétitifs. Max était même le plus rapide dans ces essais. La voiture est plus prévisible et réagit de manière normale. Tous les problèmes que nous avions l’année dernière ont été grandement améliorés, voire résolus » lançait même la figure emblématique de Red Bull récemment. À suivre...