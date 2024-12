Mercato - FC Nantes : Menacé, Kombouaré répond sèchement sur son avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Battu lourdement par Brest ce dimanche (4-1), le FC Nantes est retombé dans ses travers. Une défaite qui replace Antoine Kombouaré dans une situation inconfortable. Le sujet de son avenir aurait animé les discussions au sein du club ce dimanche. Mais le coach kanak ne prête pas attention aux bruits de couloir.

L’avenir d’Antoine Kombouaré ne tient qu’à un fil. Le coach kanak se retrouve fragilisé après la lourde défaite de son équipe face à Brest ce dimanche. Mais en conférence de presse, le technicien du FC Nantes ne souhaite pas y penser.

Kombouaré répond cash

« Je vais vous répondre pour la centième fois : posez la question aux gens concernés ! Moi tant qu’on ne me dit pas d’arrêter, je suis là prêt à me battre. On a des bons joueurs. Aujourd’hui, c’est un problème de confiance et d’être meilleurs défensivement pour pouvoir gagner les matches. L’équipe est en difficulté. Après les matches, ils sont abattus et ils ont envie de reprendre le travail. Aujourd’hui, ce qu’on fait en match n’est pas à l’image de ce qu’on fait à l’entraînement » a confié Kombouaré dans des propos rapportés par Ouest-France.

Kombouaré va rencontrer la direction avant la fin de l'année

Selon les informations de L’Equipe, Kombouaré devrait rester sur le banc du FC Nantes, au moins jusqu’au prochain match de Coupe de France face à Drancy samedi soir. Ensuite, un point sera fait autour de Noël entre les deux parties.