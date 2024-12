Habib Beye : Enfin le grand retour ?

Arnaud De Kanel

A l'approche de la trêve hivernale, certains coachs de Ligue 1 sont sur la sellette. Du côté de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a même déjà été démis de ses fonctions. Si Laurent Huard assurera l'intérim pour un match, les Verts travaillent pour trouver leur nouvel entraineur. Cela pourrait être une opportunité pour Habib Beye qui cherche désespérément un banc dans l'élite depuis son départ du Red Star.

L'ASSE semble abonnée aux bouleversements hivernaux. Comme un triste remake de la saison dernière, le club a décidé de remercier son entraîneur en plein mois de décembre. Samedi, au lendemain d'une nouvelle désillusion sur le terrain de Toulouse (défaite 2-1), les Verts ont officialisé la fin de l'aventure pour Olivier Dall’Oglio. Arrivé en début de saison pour succéder à Laurent Batlles, Dall’Oglio avait pourtant conduit l'équipe à un retour en Ligue 1, ravivant les espoirs des supporters. Mais visiblement, cela n’a pas suffi à convaincre la direction de lui maintenir sa confiance.

La piste Nancy trop délicate

Selon le site En Vert et Contre Tous, le nom de Wilfried Nancy, actuel entraîneur du Columbus Crew, figure en haut de la liste des profils idéaux. Doté d'une philosophie de jeu attrayante et d'un palmarès prometteur en MLS, le technicien franco-canadien semble cocher toutes les cases recherchées par le club du Forez. Cependant, un obstacle de taille pourrait freiner cette ambition : son contrat, qui le lie à la formation américaine jusqu'en juin 2026. D'après Foot Mercato, les négociations s'annoncent ardues. Le Columbus Crew aurait déjà opposé une fin de non-recevoir à une approche rennaise le mois dernier. Réussir à déloger Nancy de l'Ohio nécessiterait donc une véritable démonstration de persuasion... et sans doute un effort financier conséquent. Pour l'heure, la piste demeure séduisante mais complexe. Habib Beye compte bien en profiter.

Beye propose ses services à l'ASSE

En décidant de quitter son poste d'entraineur du Red Star en fin de saison dernière, le Sénégalais avait l'espoir de débarquer en Ligue 1, son principal objectif. Une porte s'ouvre donc pour lui avec l'éviction de Dall'Oglio et il souhaite s'y engouffrer. En effet, En Vert et Contre Tous indique qu'Habib Beye aurait proposé ses services à l'ASSE. L'heure de son grand retour sur un banc a peut-être enfin sonné.