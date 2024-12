«Il est fou» : Un entraîneur débarque à l’OM, il hallucine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans et demi après son départ de l’OM, Jorge Sampaoli a récemment fait son retour en Ligue 1, où il a pris les rênes du Stade Rennais. Dimitri Payet sera attentif à ce que va mettre en place son ancien entraîneur, qu’il a pris pour « un fou » à son arrivée à Marseille.

En neuf saisons passées à l’OM, Dimitri Payet a vu passer de nombreux entraîneurs et notamment Jorge Sampaoli. Arrivé en mars 2021 avant de démissionner à la surprise générale en juillet 2022, le technicien argentin a récemment pris la succession de Julien Stéphan à Rennes.

« Je me disais "Mais il est fou" »

Dimitri Payet aura alors un œil attentif sur ce que va mettre en place Jorge Sampaoli au Stade Rennais : « Oui, bien sûr. Quand ce genre de coach arrive dans un club, ce qui nous explique, et moi le premier, je me disais "Mais il est fou" », a déclaré l’ancien capitaine de l’OM, dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Ça rentre, ça commence à être fluide et sur le terrain, et c’est que du bonheur »

« Ce qu’il nous demande, veut mettre en place... Mais au fur et à mesure ça rentre, ça commence à être fluide et sur le terrain, et c’est que du bonheur », a ajouté Dimitri Payet à propos de Jorge Sampaoli.