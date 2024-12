Mercato : Sampaoli vend la mèche pour le transfert d’une légende de l’OM

Arnaud De Kanel

Jorge Sampaoli avait à cœur de retrouver la Ligue 1 après son départ de l'OM. Le volcanique entraineur argentin a trouvé refuge en Bretagne du côté du Stade Rennais où il a retrouvé un certain Steve Mandanda qu'il n'avait pas hésité à mettre sur le banc lors de son passage à Marseille. Cette fois-ci, il assure compter sur lui.

Jorge Sampaoli est un entraineur avec des principes de jeu assumés. A l'OM, il n'avait pas hésité à mettre Steve Mandanda sur le banc car il ne le trouvait pas assez bon au pied. Ironie du sort, il l'a retrouvé à Rennes, équipe qu'il ne parvient pas à redresser pour le moment. Ainsi, l'arrivée d'un nouveau gardien lors du mercato hivernal avait été évoquée ces derniers jours.

🧐 Rongier sous le feu des projecteurs ! Sa place est-elle menacée par une arrivée surprise au mercato ? Restez à l'écoute !

➡️ https://t.co/XPSqk6tOg1 pic.twitter.com/QuqFyn6Ju6 — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

«Je ne me pose pas vraiment de questions sur l'identité du gardien»

Mais cette fois-ci, Jorge Sampaoli ne prévoit pas de pousser la légende de l'OM vers la sortie. « Pour moi Steve (Mandanda) fait de bonnes performances, il n'a pas de responsabilités dans les derniers résultats et pour la suite de sa carrière, ça dépend aussi de sa décision. C'est un joueur très pro pour qui j'ai énormément de respect et aujourd'hui je ne me pose pas vraiment de questions sur l'identité du gardien. S'il y a des postes sur lesquels réfléchir, ce sont d'autres postes que celui de gardien », a déclaré le coach du Stade Rennais. Il prévoit de rencontrer sa direction dans les prochains jours afin de dessiner les contours du mercato hivernal à venir.

«On va travailler pour consolider ce groupe»

« Je pense que la semaine prochaine on discutera avec la direction des besoins pour améliorer l'équipe, pour consolider le groupe sur le moyen et long terme. Tout dépend aussi de la forme des joueurs. Des arrivées de qualité et des joueurs consolidés nous aideraient, mais le marché d'hiver n'est pas facile et selon le diagnostic, on va travailler pour consolider ce groupe », a ajouté Jorge Sampaoli.