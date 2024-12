Mercato : Benzema ne le fait clairement pas regretter le PSG

Axel Cornic

Arrivé en 2020 en provenance du FC Porto, Danilo Pereira n’a pas laissé un grand souvenir au Paris Saint-Germain et l’arrivée de Luis Enrique l’a rapidement relégué en marge de l’équipe. Ainsi, l’international portugais a finalement quitté le club en septembre dernier, afin de poser ses valises du côté de l’Arabie Saoudite et d’Al-Ittihad.

Le départ de Kylian Mbappé a éclipsé tous les autres. Mais le Français n’a pas été le seul à quitter le PSG cet été, puisqu’un grand ménage a été opéré sous les indications de Luis Enrique. Et Danilo Pereira en a notamment été victime, lui qui ne rentrait clairement pas dans les plans du coach parisien, réputé pour sa vision assez arrêtée du football.

« J’avais d’autres opportunités... »

Dans un long entretien accordé au Parisien, le milieu de terrain s’est exprimé pour la première fois au sujet de son départ du PSG, donnant les raisons de son choix qui s’est porté sur l’Arabie Saoudite. « J’avais d’autres opportunités. Mais elles n’ont pas été possibles car Paris a refusé beaucoup d’offres. Il y a eu des échanges avec le FC Porto, l’Atlético de Madrid. J’ai eu des touches en Italie, en Allemagne. Mais ces transferts ont été bloqués pour des raisons financières » a expliqué Danilo Pereira.

« Les choses devaient se dérouler de la sorte »

« Le club demandait beaucoup d’argent » a révélé le Portugais, qui a donc quitté le PSG pour rejoindre Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad. « Finalement, j’ai reçu cette proposition d’Al-Ittihad et je crois que c’était le bon choix. Les choses devaient se dérouler de la sorte. Je suis heureux d’être ici et du chemin qu’il me reste à parcourir. C’est un club compétitif qui m’offre encore l’opportunité d’être performant ». L’aventure saoudienne ne se passe pas au mieux pour Danilo Pereira, qui doit faire face à quelques pépins physiques récurrents.