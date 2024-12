Mercato : Un joueur du PSG affole le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été écarté par Luis Enrique dimanche pour la réception de l’OL (3-1), Randal Kolo Muani se dirige vers un départ du PSG lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United fait partie des clubs intéressés, mais l’attaquant âgé de 26 ans aurait plusieurs autres options.

Randal Kolo Muani est désormais fixé. En l’écartant du groupe dimanche contre l’OL (3-1), comme Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, Luis Enrique a confirmé la tendance, à savoir qu’il ne compte pas sur lui. « Je ne peux convoquer que 20 joueurs », s’est justifié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.

Plusieurs clubs intéressés par Kolo Muani

Comme indiqué par Le 10 Sport, Manchester United était récemment venu aux renseignements à propos de Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Reste à savoir si cet intérêt est toujours présent depuis la nomination de Ruben Amorim au poste d’entraîneur, mais l’international français (27 sélections) aurait beaucoup d’autres options. D’après les informations de RMC Sport, un départ en Bundesliga, où il jouit d’une belle cote en raison de passage réussi à l’Eintracht Francfort, serait une possibilité, mais plusieurs autres clubs se seraient également positionnés.

L’AS Monaco ouvre la porte à Kolo Muani

En Ligue 1, l’AS Monaco n’a pas caché son intérêt pour Randal Kolo Muani, par la voix de son entraîneur, Adi Hütter : « Avec la blessure de Folarin (Balogun), c'est notre travail d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'on peut faire au mercato. Tout le monde sait que ce n'est jamais facile de recruter en hiver. Kolo Muani ? Ce serait bien (Il sourit) ! Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge. »