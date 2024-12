Mercato : Neymar veut jouer un sale tour à l’Arabie saoudite

Arnaud De Kanel

Cela va bientôt faire un an et demi que Neymar a rejoint Al-Hilal. L'Arabie saoudite avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir la vedette brésilienne en lui réservant un très bel accueil et en lui offrant un contrat démesuré. Mais voilà que Neymar pourrait bien jouer un sale tour aux Saoudiens puisqu'il tenterait d'obtenir une revalorisation salariale en faisant fuiter des envies de départ.

Même loin du PSG, Neymar continue de faire parler de lui. La vedette brésilienne commence à crisper l'Arabie saoudite qui serait très déçue de son comportement et qui ne serait pas contre s'en débarrasser très rapidement. Toujours aussi rusé, Neymar aurait une idée en tête pour obtenir une revalorisation salariale.

Un appel inattendu a scellé le sort de Neymar au PSG. Découvrez les dessous de ce transfert qui chamboule tout ! 📞

➡️ https://t.co/k9Tuuc5Cdk pic.twitter.com/QszORvxcBg — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Neymar annonce son départ à Miami

Ce lundi, Sky Sports Switzerland annonce que l'ancien joueur du PSG aurait informé ses coéquipiers qu'il allait rejoindre l'Inter Miami l'été prochain. En réalité, il pourrait s'agir d'un stratagème pour renégocier son contrat.

Une manœuvre pour un nouveau contrat ?

Des bruits en provenance de l’Arabie saoudite alimentent une nouvelle polémique autour de la star brésilienne. Selon certaines sources rapportées par Sky Sports Switzerland, la véritable stratégie du joueur pourrait être bien éloignée des terrains de football. L’objectif secret ? Mettre la pression sur les dirigeants de la Saudi Pro League et sur le ministre des Sports, dans l’espoir de décrocher une révision à la hausse de son juteux contrat.