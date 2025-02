«Coup de poker» sur le mercato, l'OM lâche 22M€ !

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un avant-centre pour pallier au départ d'Elye Wahi, l'OM a mis la main sur Amine Gouiri. L'attaquant algérien a été officialisé vendredi en fin de journée contre un montant de 22M€. Pour Jérôme Rothen, l'OM réalise un coup de poker en le recrutant puisqu'il ne s'y attendait tout simplement pas.

L'OM a officialisé ce vendredi l’arrivée d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais. Comme pressenti ces derniers jours, le club phocéen a déboursé 22M€, bonus inclus, pour s’attacher les services de l’attaquant franco-algérien. Un investissement conséquent alors que Gouiri traverse une période délicate sur le plan statistique. Avec seulement trois réalisations cette saison, il affiche des chiffres similaires à ceux d’Elye Wahi (22 ans) que l'OM a pourtant poussé dehors. De plus, très peu d'observateurs s'attendaient à une arrivée de Gouiri à l'OM, à l'image de Jérôme Rothen qui parle même d'un «coup de poker».

«C’est un coup de poker sur Gouiri»

« C’est surprenant, on s’attendait pas à ce qu’il signe à l’OM. (…) C’est un coup de poker sur Gouiri, qui est un joueur qui est bien estimé par De Zerbi, déjà il aime le profil, ce qu’il représente. Si tu veux me parler du joueur de foot, pour moi c’est un très bon joueur, capable de faire de bonnes chances avec le ballon, être décisif », a confié l'ancien du PSG dans son émission Rothen S'Enflamme sur RMC.

«Il va falloir qu’il sorte les doigts d’où je pense»

« C’est trop irrégulier pour l’instant mais il peut se corriger dans la pression marseillaise avec toute la concentration que tu dois y mettre quand t’es un joueur de l’OM, et ça personne ne sait si ça va prendre tout de suite ou pas. Il y a un paramètre qui me semble très important, il va falloir qu’il sorte les doigts d’où je pense. Il doit pas baisser la tête, il doit courir et faire des efforts », a ensuite ajouté Jérôme Rothen au sujet d'Amine Gouiri, le nouvel attaquant de l'OM.