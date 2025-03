Nouveau craquage après Longoria, «il s’est fait virer comme un malpropre»

Axel Cornic

Seulement une semaine après l’énorme polémique autour de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille, l’arbitrage s’est retrouvé au cœur d’un nouvel épisode malheureux. Cette fois, c’est du côté de l’Olympique Lyonnais que ça se passe, avec Paulo Fonseca qui a finalement écopé d’une lourde suspension de 9 mois après un comportement déplacé à l’encontre de Mr Benoît Millot.

Décidément, la Ligue 1 n’a rien appris. Alors que l’arbitrage était au cœur de tous les débats après le craquage de Pablo Longoria, un nouvel acteur important du Championnat français est tombé dans le piège. Et la réponse a été importante, puisqu’on ne reverra plus Paulo Fonseca au bord d’un terrain jusqu’à l’automne prochain !

« On m’a raconté que le mec est venu à bout de nerfs de Milan »

Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo est revenu sur ce dérapage du coach de l’OL, expliquant que cela découlait sans aucun doute de tout un contexte très lourd autour de lui. « On m’a raconté que le mec est venu à bout de nerfs de Milan. A bout de nerfs de chez bout de nerfs, essoré, rincé. Probablement qu’il n’aurait pas du reprendre un club aussi vite, mais l’opportunité s’est présentée et il n’a pas refusé » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot.

« Il aurait du se reposer, mais il est venu à Lyon dans des mauvaises conditions »

« A Milan, il est arrivé dans des très mauvaises conditions, parce que beaucoup de gens au club ne voulaient pas de lui et les supporters l’ont beaucoup critiqué. Milan l’a profondément marqué, parce qu’il s’est cassé la tête avec des joueurs qui sont insupportables dans ce club comme Leao et Theo Hernandez » a révélé Daniel Riolo. « Il ne sait pas gérer ce genre de choses, ça lui a fait beaucoup de mal et il s’est fait virer comme un malpropre. Il aurait du se reposer, mais il est venu à Lyon dans des mauvaises conditions. Il a pété un câble complet, je suis sûr que Benoît Millot s’il voit la scène, même lui aurait de la peine pour Fonseca ».