Transfert de Mohamed Salah : L'invitation tout droit venue du PSG ?

Entre Mohamed Salah et Liverpool, le divorce semble être prononcé. C'est du moins ce qu'avance la presse étrangère après la sortie assassine de l'Egyptien au début de ce mois de décembre. Le retour des rumeurs au PSG est à signaler, mais pas de quoi chambouler Khvicha Kvaratskhelia pour autant.

Mohamed Salah a sorti la sulfateuse il y a 10 jours après le match nul à Leeds (3-3) auquel il n'avait pas pris part. Laissé sur le banc par Arne Slot, l'international égyptien légende de Liverpool se plaignait d'avoir été jeté en pâture par le club et ne plus avoir la moindre relation avec son entraîneur.

«C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur, mais ce n'est pas mon job de répondre à ça» Certains médias expliquent que le départ de Mohamed Salah au cours du mercato hivernal est devenu presque inéluctable. De quoi relancer la piste PSG dans la presse. En déplacement à Doha avec le reste du groupe pour la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo ce mercredi, Khvicha Kvaratskhelia a été interrogé sur le cas Salah. « Salah au PSG un jour ? Ce n'est pas mon job de parler de son avenir. C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur mais je le répète, ce n'est pas mon job de répondre à ça ».