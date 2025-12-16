OM - 20M€ : Un gros transfert se confirme !

Axel Cornic

Recruté pour 13,5M€ en 2024, Pierre-Emile Højbjerg est rapidement devenu incontournable à l’Olympique de Marseille, avec des prestations de haut niveau. Mais cela semble également avoir attiré l’attention de plusieurs clubs à l’étranger comme la Juventus, qui l’avait déjà approché lors du dernier mercato estival.

Plusieurs renforts ont rejoint l’OM dernièrement, mais le véritable gros coup est surtout d’avoir su retenir les meilleurs éléments. C’est le cas de Pierre-Emile Højbjerg, devenu en seulement une saison l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.

La Juventus n’a pas oublié Højbjerg La presse italienne a beaucoup parlé d’un possible départ du Danois, notamment dans un échange avec la Juventus incluant également Timothy Weah. Ce dernier est finalement arrivé à l’OM, mais Højbjerg n’a pas rejoint les Bianconeri, qui ne semblent pas l’avoir oublié. La Gazzetta dello Sport a en effet relancé cette piste, assurant que le milieu de terrain marseillais est la grande priorité du club turinois pour cet hiver.