PSG - Transfert d’une star : La catastrophe annoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Ibrahima Konaté est annoncé dans le viseur du PSG. Le défenseur central de 26 ans voit son contrat à Liverpool expirer en juin prochain. Les Reds souhaiteraient cependant prolonger le bail de l’international français, en partie parce que son départ engendrerait une catastrophe dans l’effectif d’Arne Slot.

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG à l’issue de la saison ? Le contrat du défenseur central de 26 ans expire en juin prochain à Liverpool, et les discussions pour sa prolongation n’avancent pas vraiment pour le moment. Les Reds pousseraient néanmoins pour étendre l’engagement de l’international français. Son départ pourrait engendrer une véritable catastrophe chez les pensionnaires de Premier League.

«C’est que si Konaté s’en va ils devront signer deux défenseurs» « Le problème que Liverpool a, c’est que si Konaté s’en va ils devront signer deux défenseurs. Ils sondent déjà le marché, mais pour un défenseur qui jouera avec lui, pas pour le remplacer. Quand on parle de Guehi ou Schlotterbeck, on parle de joueurs qui seront ajoutés pour apporter de la concurrence et de la profondeur à l’équipe » a d’abord expliqué Dean Jones pour TEAMtalk.