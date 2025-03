«Absurde !» : Le nouveau pétage de câble après l'OM

La rédaction

La lourde suspension de Paulo Fonseca (9 mois de suspension de banc et interdiction d’accès au vestiaire et au terrain jusqu’au 15 septembre) après son coup de sang contre l’arbitre Benoît Millot a provoqué de vives réactions. Sa compagne a dénoncé une décision «absurde» et «scandaleuse».

Paulo Fonseca a pris connaissance de sa sanction ce mercredi. Le coach de l’OL a écopé d’une punition sévère : 9 mois de suspension de banc, assortis d’une interdiction d’accéder au vestiaire et au terrain jusqu’au 15 septembre. Une décision ferme, qui intervient peu de temps après les 15 matchs de suspension de Pablo Longoria pour ses propos polémiques sur l’arbitrage.

«Une décision absurde»

Cette sanction a provoqué la colère de la compagne de Paulo Fonseca, qui s’est exprimée sur Instagram :

«Neuf mois pour quelques secondes à crier ? Une décision absurde, scandaleuse et sans précédent. Une justice équitable s’il vous plaît, pas une exécution politique.»

Le craquage de Fonseca

Pour rappel, le coach portugais avait été expulsé lors du match OL – Brest (victoire 2-1 des Gones) après un énorme coup de sang contre Benoît Millot, l’arbitre de la rencontre. Fonseca avait alors été convoqué ce mercredi devant la Commission de discipline de la LFP, qui a décidé de frapper fort avec cette sanction exemplaire.