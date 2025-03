PSG - Barcola : Riolo annonce un problème !

La rédaction

Alors que le PSG recevait Liverpool pour tenter de prendre une option sur la qualification en quart de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a subi une grosse désillusion. Si l’ensemble des joueurs du PSG a été performant, Daniel Riolo estime que Bradley Barcola était « en dessous » du reste de l’équipe. L’attaquant de 22 ans pourra se rattraper au match retour, le 11 mars.

Ce mercredi, le PSG accueillait Liverpool pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont inclinés 1-0 dans un scénario cruel : après avoir largement dominé pendant plus de 80 minutes et s’être vu refuser un but, Harvey Elliott a crucifié le PSG à la 87e minute d’une frappe dans le petit filet.

«Le moins bon des Parisiens»

Si l’ensemble de l’équipe du PSG a livré une prestation solide, certains observateurs estiment qu’un joueur a été en deçà de ses coéquipiers. «Il y a un mec qui est en dessous ce soir, c’est Barcola», explique Daniel Riolo dans L’After Foot. «On peut lui trouver une circonstance atténuante : il a encore du mal à s’adapter aux changements de côté et aux permutations. Il est beaucoup mieux à gauche et, quand il se retrouve à droite, il est moins à l’aise. Mais il reste le moins bon des Parisiens ce soir.» termine le chroniqueur RMC.

Une bonne saison pour Barcola

Malgré ce match compliqué, l’attaquant du PSG réalise une très belle saison. Avec 40 matchs joués toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais cumule 17 buts et 11 passes décisives, soit de loin la meilleure saison en professionnel du joueur de 22 ans. Bradley Barcola aura l’occasion de se rattraper et d’aider le PSG à renverser Liverpool lors du match retour, le 11 mars prochain à Anfield (Liverpool).