Signature à l’OM : La bagarre récompensée !

Il y a quelques jours de cela, l’OM officialisait la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal. A 19 ans, le latéral olympien s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club phocéen. Une signature qu’il est allé chercher en se bagarrant pour cela. Les efforts de Doubal ont ainsi fini par être récompensés.

Longtemps décriée, la formation de l’OM s’améliore d’année en année. On peut le voir avec la multiplication des contrats professionnels pour les jeunes Olympiens. Dernièrement, c’est Anis Doubal qui a signé jusqu’en 2028 avec Marseille : « Dans la continuité du projet initié il y a plusieurs mois visant à s’appuyer sur les jeunes joueurs issus du Centre de Formation, l’Olympique de Marseille a enregistré la signature du premier contrat professionnel d’Anis Doubal. (…) Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028 ».

« C’est un garçon qui s’est bagarré pour avoir les choses » Entraîneur d’Anis Doubal avec la réserve de l’OM, Romain Ferrier a réagi à la signature de ce premier contrat professionnel. Ainsi, dans des propos accordés à La Provence, il a notamment confié : « C’est un bosseur. Il est allé chercher les choses. Ce n’était pas forcément évident au départ. C’est un garçon qui s’est bagarré pour avoir les choses, et notamment une place sur un terrain. En l’occurrence, là, il a saisi l’opportunité. Cette année, il a validé pas mal de choses sur différentes compétitions. Ça récompense son travail et celui de tous les formateurs qu’il a eus ».