Départ de l’OM : Greenwood a choisi sa prochaine destination !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti définitivement de Manchester United pour rejoindre l’OM à l’été 2024, Mason Greenwood aurait l’envie de revenir en Premier League un jour. Un retour en Angleterre semble en tout cas peu probable à l’heure actuelle, mais l'attaquant âgé de 24 ans aurait d’autres pistes, en Espagne et en Italie.

Accusé de violence conjugale par sa compagne en 2022, Mason Greenwood est toujours une figure controversée en Angleterre. Une affaire qui avait précipité son départ de Manchester United, d’abord en prêt à Getafe, avant de prendre la direction de l’OM à l’été 2024, où il s’est engagé jusqu’en juin 2029.

Greenwood rêve de retourner en Angleterre Ce qui rend difficile un retour en Premier League, même si, d’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood aimerait bien y revenir un jour. Le média évoquait récemment un intérêt de Tottenham et de West Ham, tout en précisant que les deux clubs anglais ne devraient finalement pas essayer de le recruter, du fait des réactions négatives que cela pourrait provoquer.