Un pote de Dembélé au PSG : Le transfert «impossible» !

Pierrick Levallet

Coéquipier d’Ousmane Dembélé en équipe de France, Ibrahima Konaté se retrouve dans le viseur du PSG depuis quelques semaines. Le club de la capitale ne serait pas contre s’attacher les services du défenseur central de 26 ans. Mais Liverpool n’entendrait pas vraiment laisser filer l’international français en janvier prochain, au contraire.

Et si Ibrahima Konaté débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Liverpool, le défenseur central de 26 ans n’a toujours pas prolongé chez les Reds. Le club de Premier League pousserait néanmoins pour étendre l’engagement de l’international français, coéquipier d’Ousmane Dembélé en équipe de France.

Un transfert cet hiver pour Konaté ? Le PSG, de son côté, suivrait le dossier de près. Un transfert en janvier pourrait même être envisagé si aucun accord ne peut être trouvé avec Liverpool pour sa prolongation. Le club anglais aurait néanmoins écarté cette éventualité. Les Reds n’entendraient pas se séparer d’Ibrahima Konaté cet hiver.