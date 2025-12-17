Deschamps signe : Le rendez-vous manqué à l'OM...

Il a été l'un des joueurs ayant quitté le navire juste avant la consécration. Boudewijn Zenden a échoué à deux reprises lors de son passage à l'OM dans la quête du club du titre de champion de France. L'année suivant son retour en Angleterre, l'Olympique de Marseille soulevait le Graal avec Didier Deschamps aux commandes. 15 ans plus tard, Zenden déballe tout...
Après le FC Barcelone, Chelsea, et notamment Liverpool, Boudewijn Zenden signait à l'Olympique de Marseille à 31 ans en 2007. Avec Eric Gerets, l'attaquant latéral néerlandais est allé chercher les troisième et deuxième places du championnat de France au cours de ses deux saisons passées dans la cité phocéenne. Néanmoins, en parallèle de la nomination de Didier Deschamps au poste d'entraîneur en 2009, Zenden pliait bagage comme son contrat le stipulait.
«Je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir»
Résultat, Boudewijn Zenden manquait de justesse ce qu'il chassait avec l'OM : le titre de champion de France derrière lequel le club marseillais courrait depuis plus d'une décennie. Un regret qu'il a évoqué à l'occasion de son interview avec MadeInFoot, mais qu'il justifie par son désir de revivre une expérience en Premier League. « Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps. Pour moi, c’était déjà clair, je voulais retourner en Premier League parce que c’était une des possibilités pour moi ».
«C’est sûr que si j’étais resté à Marseille, j’aurais probablement fêté avec tout le monde cette belle victoire»
« J’aurais pu vivre une saison historique à l’OM ? Déjà, c’était ma deuxième année. Je savais très bien que depuis 18 ans, l’OM n’avait pas gagné la Ligue 1. Donc je savais quel bonheur et quelle explosion de passion cela allait donner à la ville. Mais c’est sûr qu’à ce moment-là, on ne sait jamais ce qui va arriver. Je finis troisième et deuxième. On peut dire qu’on a un peu fait le chemin vers le championnat. Je n’ai jamais eu de discussion avec Deschamps pour rester, mais c’est sûr que si j’étais resté à Marseille, j’aurais probablement fêté avec tout le monde cette belle victoire et j’aurais été très content qu’ils gagnent la Ligue 1 ». a conclu Boudewijn Zenden qui troquait la tunique de l'OM donc pour arborer celle des Black Cats de Sunderland.