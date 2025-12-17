Deschamps signe : Le rendez-vous manqué à l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a été l'un des joueurs ayant quitté le navire juste avant la consécration. Boudewijn Zenden a échoué à deux reprises lors de son passage à l'OM dans la quête du club du titre de champion de France. L'année suivant son retour en Angleterre, l'Olympique de Marseille soulevait le Graal avec Didier Deschamps aux commandes. 15 ans plus tard, Zenden déballe tout...

Après le FC Barcelone, Chelsea, et notamment Liverpool, Boudewijn Zenden signait à l'Olympique de Marseille à 31 ans en 2007. Avec Eric Gerets, l'attaquant latéral néerlandais est allé chercher les troisième et deuxième places du championnat de France au cours de ses deux saisons passées dans la cité phocéenne. Néanmoins, en parallèle de la nomination de Didier Deschamps au poste d'entraîneur en 2009, Zenden pliait bagage comme son contrat le stipulait.

«Je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir» Résultat, Boudewijn Zenden manquait de justesse ce qu'il chassait avec l'OM : le titre de champion de France derrière lequel le club marseillais courrait depuis plus d'une décennie. Un regret qu'il a évoqué à l'occasion de son interview avec MadeInFoot, mais qu'il justifie par son désir de revivre une expérience en Premier League. « Deschamps souhaitait me conserver ? Honnêtement, j’avais signé deux ans à l’OM et mon contrat était fini. À ce moment-là, Gerets allait partir aussi et il avait déjà des contacts avec Didier Deschamps qui allait venir, mais moi, personnellement, je n’ai jamais discuté avec lui de mon avenir. Donc là-dessus, c’est clair : mon contrat était fini et je n’ai jamais discuté avec Deschamps. Pour moi, c’était déjà clair, je voulais retourner en Premier League parce que c’était une des possibilités pour moi ».