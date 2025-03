PSG : La nouvelle annonce qui va régaler Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le PSG, Luis Enrique aimerait bien que Luis Campos fasse de même. Le technicien espagnol a déjà exprimé son souhait de voir le conseiller sportif parisien rester. Si le dirigeant portugais a récemment été annoncé dans le viseur de Chelsea, les Blues ne sont en réalité pas intéressés.

Si Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, l’avenir de Luis Campos est encore incertain. Arrivé à l’été 2022 au PSG, le dirigeant portugais a récemment été annoncé dans le viseur de l’Arabie Saoudite, ce que la Fédération saoudienne a officiellement démenti dans un communiqué.

« Je voudrais que ce futur s'écrive avec Luis Campos »

En novembre dernier, Luis Enrique avait clairement pris position sur l’avenir de Luis Campos au PSG : « J'ai commencé ce projet avec lui, c'est avec lui que je me suis entretenu en arrivant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais clairement, je voudrais que ce futur s'écrive avec Luis Campos et avec son équipe. »

Chelsea ne veut pas recruter Campos

En Angleterre aussi, on penserait à Luis Campos, mais GIVEMESPORT a récemment assuré qu’Arsenal n’était pas intéressé. Chelsea a également été annoncé sur la piste du conseiller sportif du PSG, ce qui n’est pas le cas, comme indiqué par le journaliste David Ornstein, dans un questions/réponses organisés sur le site de The Athletic : « Chelsea ne cherche pas à engager Campos. »