Le PSG va boucler un nouveau transfert, c'est imminent !

Lancé dans une vaste opération dégraissage cet hiver, le PSG a déjà réussi à se séparer de Randal Kolo Muani, Milian Skriniar et Xavi Simons. Mais ce n'est pas tout. En effet, le club parisien devrait encore annoncé des départs d'ici lundi soir. Le prochain semble d'ailleurs déjà identifié puisque Cher Ndour est proche de s'engager avec la Fiorentina alors qu'il est actuellement prêté à Besiktas.

Le mercato d'hiver s'annonçait relativement calme du côté du PSG. Finalement, le club parisien aura été très actif. En effet, le club de la capital a commencé par le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, qui s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2029 pour 70M€. Mais c'est surtout dans le sens des départs que le PSG s'est montré particulièrement inspiré. Et pour cause, alors qu'ils n'entraient plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont été respectivement prêtés à la Juventus et Fenerbahçe. Deux opérations longtemps bloquées par le quota de joueurs prêtés à l'étranger qui avait été atteint par les Parisiens. Finalement, le prêt de Juan Bernat a été cassé à Villarreal, tandis que Xavi Simons s'est engagé définitivement avec le RB Leipzig, moyennant un transfert estimé à 80M€, bonus compris.

Cher Ndour vers la Fiorentina

Et ce n'est surement pas terminé. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, le PSG a bouclé le transfert de Cher Ndour vers la Fiorentina. Prêté à Besiktas depuis le début de la saison, le milieu de terrain italien, arrivé libre en provenance de Benfica en 2023, devrait donc quitter le club parisien. Une tendance confirmée par Sky Italia qui assure même que la Viola aurait offert 5M€ au PSG avec une clause particulièrement intéressante pour les Parisiens, à savoir un intéressement de 50% sur une future revente.

Un départ qui débloque celui d'Asensio ?

Et le transfert définitif de Cher Ndour pourrait débloquer un autre départ. L'EQUIPE rappelle que le jeune italien va libérer une place dans le quota des joueurs du PSG prêtés à l'étranger. Les Parisiens pourront donc envoyer un autre joueur en prêt en dehors de la Ligue 1, et cela pourrait être Marco Asensio, toujours convoité par Aston Villa. Autrement dit, cet hiver le PSG aura mis fin à trois prêts (Bernat, Xavi Simons et Ndour) pour en boucler trois autres (Kolo Muani, Skriniar et Asensio).