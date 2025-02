Mercato : L'OM annonce son transfert, il s'attend à une folie !

Thomas Bourseau

L'heureux élu est finalement Amine Gouiri et non Mathys Tel, Evan Ferguson ou encore Marcus Rashford. L'attaquant algérien quitte le Stade Rennais pour l'OM où il arborera le fameux numéro 9 du club marseillais. Une fierté qu'il a évoqué sur les réseaux sociaux en faisant un aveu sur son impatience de connaître l'Orange Vélodrome.

Vendredi soir, en toute fin de journée, les supporters de l'OM recevaient enfin la bonne nouvelle. En milieu de journée, Amine Gouiri atterrissait à Marseille dans le cadre de son transfert sec en provenance du Stade Rennais. Les deux pensionnaires de Ligue 1 se sont mis d'accord sur une indemnité de transfert s'élevant à 19M€, sans inclure les divers bonus convenus entre les différentes parties.

«Très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille et de faire partie de cette grande institution»

Enfant de l'OL, Amine Gouiri va arborer la tunique de l'autre Olympique de l'élite du football français avec le fameux numéro 9 dans le dos qui a porté malheur à bien des buteurs ces dernières années au sein du club phocéen. A commencer par la recrue la plus chère de l'histoire du club : Vitinha (32M€).

Cependant, Gouiri est prêt à relever ce défi de taille et s'est enflammé sur son compte Instagram ce samedi midi. « L’heure est venue d’écrire une nouvelle page. Très fier de rejoindre l'Olympique de Marseille et de faire partie de cette grande institution ».

«Impatient de faire mes premiers pas au Vélodrome et de découvrir l’ambiance inégalée de ce stade»

Outre la fierté qui habite Amine Gouiri de représenter les couleurs de l'Olympique de Marseille, l'international algérien qui soufflera sa 25ème bougie le 16 février prochain n'a pas dissimulé sa hâte de connaître l'ambiance bouillante de l'Orange Vélodrome en tant que joueur de l'OM et non adversaire.

« Impatient de faire mes premiers pas au Vélodrome et de découvrir l’ambiance inégalée de ce stade ! Merci à tous les supporters et dirigeants pour l’accueil, hâte de porter ce maillot. Allez l'OM ! ». Reste à savoir si Amine Gouiri aura plus de réussite que Vitinha à l'Olympique de Marseille.