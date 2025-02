Mercato - OM : Un chouchou de De Zerbi annonce son transfert ?

Arnaud De Kanel

Six ans après son arrivée en provenance du FC Nantes, le temps est venu pour Valentin Rongier d'entamer une réflexion au sujet de son avenir. Le milieu de terrain sera en fin de contrat en juin 2026 et la tendance pencherait vers un départ à l'étranger. L'ancien nantais l'avoue, il a envie de découvrir autre chose.

Valentin Rongier bénéficie d'un crédit important aux yeux des dirigeants mais aussi de ceux de son entraineur Roberto De Zerbi qui en a fait l'un de ses chouchous. Et pourtant, il faudra en faire plus pour convaincre l'ancien nantais de prolonger son contrat car ce dernier ouvre clairement la porte à un départ.

De Zerbi dévoile une stratégie surprenante pour Rabiot à l’OM ! Découvrez son nouveau rôle qui pourrait tout changer. ⚽

➡️ https://t.co/GsO0vYZOBj pic.twitter.com/hKiWlbMytk — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«J’aimerais bien en tant qu’homme découvrir autre chose»

« C’est une bonne question… On n’en a pas encore discuté avec le club, on verra bien ce qui se passera. Je n’ai jamais joué à l’étranger. J’aimerais bien en tant qu’homme découvrir autre chose. Je ne sais pas si ce sera l’année prochaine, dans deux, trois ou quatre ans. Ce ne serait pas qu’un choix sportif, mais surtout pour le côté humain. Une expérience à l’étranger, ça apporte une certaine richesse. On découvre beaucoup de choses, une nouvelle langue, une nouvelle culture », lance le milieu de terrain de l'OM dans les colonnes de La Provence. La tentation est grande pour Rongier.

«Cela peut-être une expérience cool»

« J’ai toujours été curieux de tout cela. J’aurais certainement le temps de le faire après ma carrière. Mais c’est différent de n’y rester qu’en vacances ou d’y vivre à temps plein pour le travail. Cela peut-être une expérience cool. Après, oui… l’OM, c’est aussi palpitant chaque année », a complété Valentin Rongier.