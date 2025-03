PSG - «Boycott L’Équipe» : La grave accusation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le match PSG-Liverpool mercredi soir, une banderole hostile à L’Équipe et à deux de ses journalistes a été déployée dans le virage Auteuil. L’Union des journalistes de sport en France s’est indignée de cet acte, accusant le PSG de complicité et réclamant des excuses.

C’est une soirée qui va rester en travers de la gorge des joueurs du Paris Saint-Germain. Opposé à Liverpool, le club de la capitale a très largement dominé ce huitième de finale aller de la Ligue des champions mais se présentera sur la pelouse d’Anfield avec un but de retard la semaine prochaine, Harvey Elliott trouvant la faille sur l’une des rares offensives anglaises à la fin de la partie.

Une banderole hostile à L’Équipe déployée au Parc

Avant la rencontre, c’est un fait en tribune qui a fait réagir, le virage Auteuil déployant une banderole hostile à l’égard du quotidien L’Équipe et de deux de ses journalistes : « Après A. Hermant pendant longtemps, voici Loïc Tanzi. Boycott L’Équipe et ses articles de merde anti PSG. » Ce qui n’a pas fait sourire l’Union des journalistes de sport en France (UJSF).

« L’UJSF s’indigne et s’inquiète de la banderole inadmissible apparue dans les premières minutes de PSG-Liverpool, mercredi soir, au Parc des Princes. Cette banderole, déployée sur toute la largeur du virage Auteuil, désignait nommément deux journalistes suiveurs du club. Elle n’a pu voir le jour et occuper cette place qu’avec la complicité du PSG, peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi. Dans le contexte extrêmement tendu du football français, cette complicité est insupportable et irresponsable. Après plusieurs exemples de harcèlement numérique organisé, au fil des années, elle est une manière directe et inacceptable de menacer des journalistes dans l’exercice de leur fonction, sous prétexte de quelques articles qui ne plaisent pas à certains dirigeants du club. L’UJSF, évidemment, accepterait que le PSG présente ses excuses ».