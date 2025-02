Mercato : De Zerbi réclame un transfert, l'OM dégaine une offre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, l'OM veut une nouvelle fois enchaîner d'ici le 3 février, date à laquelle le marché fermera ses portes. Dans cette optique, après avoir bouclé la signature d'Amine Gouiri, le club phocéen aurait dégainé une offre pour l'international ukrainien Mykola Matviyenko. Un joueur que Roberto De Zerbi a eu sous ses ordres.

Comme à son habitude, l'OM ne chôme pas lors de ce mercato d'hiver. En effet, l'effectif olympien est encore chamboulé par les arrivées de Luiz Felipe et Amine Gouiri, ainsi que par les départs d'Elye Wahi et Lilian Brassier. Et visiblement, ce n'est pas encore terminé puisque les Marseillais accélèrent notamment pour Nicolo Fagioli.

De Zerbi réclame Matviyenko ?

Mais Roberto De Zerbi souhaiterait également recruter un nouveau défenseur central. En effet, selon les informations du média ukrainien TTT, le coach italien aurait réclamé le transfert du capitaine du Shakhtar Donetsk, Mykola Matvienko. Âgé de 28 ans, l'international ukrainien (74 sélections) a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi lors de la saison 2021-2022. Et visiblement, ce dernier a gardé un bon souvenir du défenseur central.

Le Shakthar repousse une offre

A tel point que l'OM aurait dégainé une offre pour répondre aux attentes de Roberto De Zerbi. Une proposition avoisinant les 8M€ aurait ainsi été repoussée par le Shakthar. Reste désormais à savoir si les Marseillais reviendront à la charge pour ce transfert.