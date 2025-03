Scandale raciste : Des menaces pour Mourinho ?

La rédaction

José Mourinho a réagi après avoir été accusé de racisme suite à un match contre Galatasaray, où il avait comparé le banc de l’équipe adverse à des «singes». Suspendu pour quatre matchs par la Fédération turque, il a affirmé que s'attaquer à lui était une «erreur» : «Le plus important c’est que je sais qui je suis».

Alors que José Mourinho (Fenerbahçe) avait été accusé de racisme lors du match face à Galatasaray, le coach portugais a été suspendu pour quatre matchs par la Fédération turque de football. Le club stambouliote s'était d'ailleurs indigné : «Aujourd’hui, son discours est passé de simples commentaires immoraux à une rhétorique sans équivoque et inhumaine.» Ce à quoi le Fenerbahçe avait répondu vouloir attaquer Galatasaray en justice.

«M’attaquer sur le racisme était un mauvais choix»

José Mourinho, pour la chaîne Sky Sports, a évoqué pour la première fois ces incidents et a été très cash :

«Ils n’ont pas été intelligents de s’attaquer à moi. Car ils ne connaissaient pas ma connexion avec l’Afrique, les Africains et les joueurs africains, avec les œuvres de charité en Afrique. Ils n’ont aucune idée de mon passé. Et je pense qu’au lieu d’aller contre moi, cela aura eu un effet boomerang contre eux. Je dois remercier les gens qui n’ont aucun problème avec moi, spécialement mes gars, mes anciens joueurs africains qui ont une voix importante. Mais le plus important c’est que je sais qui je suis. Bien sûr que m’attaquer sur le racisme était un mauvais choix.»

Les propos polémiques de Mourinho

Pour rappel, «The Special One» avait déclaré :

«Si ça avait été un arbitre turc (ndlr : l’arbitre ayant officié étant slovène), cela aurait été un désastre complet. Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision.» à la fin du match face à Galatasaray. Des propos qui avaient suscité une vague d'indignation.