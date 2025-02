Transferts - PSG : Luis Enrique passe une commande surprise à 20M€ !

Thomas Bourseau

Les observateurs et supporters du PSG apprenaient non sans surprise l'arrivée imminente de Matvey Safonov pendant la première quinzaine du mois de juin 2024. Une idée de Luis Enrique et de son staff technique d'après L'Equipe afin de mettre sous pression Gianluigi Donnarumma et d'éventuellement le pousser vers la sortie au vu de l'intérêt actuel grandissant pour Lucas Chevalier...

En juin dernier, à la surprise générale, le PSG recrutait un nouveau gardien. En effet, Matvey Safonov venait mettre la pression sur Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma. Le portier de 25 ans signait au Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 20M€. Une signature surprise que personne n'avait réellement vu venir, à commencer par le gardien italien en personne.

Safonov : Le transfert que personne n'attendait

En effet, Keylor Navas quittait le Paris Saint-Germain par la petite porte tant son importance avait diminué au fil des saisons. Et pour remplacer le Costaricien dans la hiérarchie, le comité directeur du PSG géré par le conseiller football Luis Campos choisissait de miser sur Matvey Safonov, peu connu du grand public. L'international russe serait d'ailleurs une requête mercato de Luis Enrique.

Luis Enrique, instigateur du transfert de Matvey Safonov au PSG ?

Si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe dans son édition du jour, le dossier Matvey Safonov serait finalement une demande émanant de Luis Enrique et de son staff technique pendant le dernier mercato. Une signature qui entre dans la lignée de l'idée de concurrence entre gardiens mise en place depuis le début de l'ère QSI en 2011.