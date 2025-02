Mercato - PSG : Un ami de Donnarumma débloque un transfert de folie ?

Thomas Bourseau

Quand bien même Gianluigi Donnarumma affiche une bien meilleure forme qu'en début de saison, son avenir au PSG semble être remis en question. Et pour cause, les dirigeants parisiens apprécieraient le profil de Lucas Chevalier et se pencheraient sur un éventuel deal avec le LOSC pour le transfert du portier français de 23 ans à la prochaine intersaison. Un ami de Donnarumma à l'Inter pourrait débloquer son transfert dans le club milanais.

Le dernier gardien français avec une place de titulaire régulier au PSG n'était autre qu'Alphonse Areola. Mais depuis 2019 et la venue de Keylor Navas du Real Madrid, le Paris Saint-Germain s'appuie à nouveau sur des portiers étrangers. Gianluigi Donnarumma est le numéro un du club de la capitale à l'instant T, mais pourrait ne pas le rester encore longtemps. La faute à Lucas Chevalier ?

Gianluigi Donnarumma bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

Le gardien de 23 ans du LOSC semble faire bien des envieux sur le marché des transferts et notamment à l'étranger. Toutefois, celui qui a été appelé pour le rassemblement du mois de novembre en équipe de France, aurait la cote au Paris Saint-Germain. C'est en effet ce qu'ont assuré Le Parisien et L'Equipe ces dernières heures.

Le quotidien sportif explique d'ailleurs que l'intérêt du PSG pour le gardien de Lille pourrait avoir une grande incidence sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma à Paris où il est contractuellement engagé jusqu'en juin 2026. Les échanges avec la direction du PSG seraient depuis quelque temps au point mort et son avenir pourrait d'ailleurs s'écrire... en Italie !

Ami de Donnarumma, Spinelli pourrait accroître les chances de l'Inter pour son recrutement

Formé à l'AC Milan où il y a notamment effectué ses premiers pas chez les professionnels, Gianluigi Donnarumma était parti pour le PSG en 2021 avec le ressentiment des supporters rossoneri. Beaucoup l'ont traité de mercenaires pour avoir choisi de signer libre de tout contrat au Paris Saint-Germain où il perçoit des revenus plus importants que ce que l'AC Milan pouvait lui offrir à l'époque.

Entre 2018 et 2013, Gianluca Spinelli officiait au PSG et a donc pu se rapprocher concrètement de Gianluigi Donnarumma qui est même à ce jour son ami d'après L'Equipe. Actuellement entraîneur des gardiens de l'Inter, club rival de l'AC Milan, Spinelli pourrait avoir un impact sur l'avenir de Donnarumma puisque l'équipe nerazurro serait prête à saisir la moindre opportunité dans cette opération.