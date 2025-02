Mercato : Le RC Lens dit adieu à un gros transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà proche de quitter le club l’été dernier, Kevin Danso est de nouveau annoncé sur le départ lors de cette période de mercato hivernal. En ce sens, l’international autrichien était notamment dans le viseur de la Juventus. Mais les négociations entre le RC Lens et la Vieille Dame auraient échoué.

Après Abdukodir Khusanov (20 ans), transféré à Manchester City contre environ 50M€, le RC Lens pourrait également se séparer de Kevin Danso. Ce dernier était déjà proche de rejoindre l’AS Rome l’été dernier et cet hiver, la Juventus fait partie des clubs des annoncés sur la piste du défenseur âgé de 26 ans.

Le RC Lens veut 30M€ pour Danso

Toutefois, le RC Lens, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027, attend une offre importante pour accepter de se séparer de Kevin Danso. Comme indiqué par L'Équipe, les Sang et Or ont fixé son prix à 30M€, 25M€ de base fixe et 5M€ de bonus, ce qui aurait refroidi la Juventus.

Danso n’ira pas à la Juventus

En effet, d’après les informations de Sky Italia, la Vieille Dame aurait renoncé à s’attacher les services de Kevin Danso. Les négociations auraient échoué en raison de l’intransigeance du RC Lens dans ce dossier, alors que la Juventus aurait été prête à proposer un prêt avec option d’achat pour l'international autrichien (24 sélections).