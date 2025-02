Mercato - PSG : Double transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG s'est lancé dans une vaste opération dégraissage qui a vu partir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, en attendant celui de Marco Asensio, annoncé dans le viseur d'Aston Villa. Mais ce n'est peut-être pas tout, puisque le cas Gonçalo Ramos fait parler ces dernières heures. Son agent, Jorge Mendes, l'aurait proposé à la Juventus.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a réussi à boucler un gros transfert avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, et a également réussi à se séparer de plusieurs indésirables avec notamment les prêts de Randal Kolo Muani (Juventus) et Milan Skriniar (Fenerbahçe). Marco Asensio, convoité par Aston Villa, pourrait suivre. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Après Kolo Muani, la Juve veut Ramos ?

En effet, depuis vendredi soir, une folle rumeur circule. En effet, alors que des vidéos montrent Jorge Mendes arriver à Turin, et il n'en fallait pas plus que le média portugais Maisfutebol dévoile la raison de ce voyage. Le super-agent portugais tenterait effectivement de placer Gonçalo Ramos à la Juventus. Une information démentie en France, mais qui reprend de l'épaisseur à l'étranger.

Vlahovic sur le départ ?

Et pour cause, ce samedi matin, Gonçalo Ramos est en Une de Tuttosport. Le média italien, proche de la Juventus, confirme que Jorge Mendes a bel et bien proposé deux joueurs de son écurie à la Vieille Dame. En plus de l'attaquant du PSG, Antonio Silva aurait également été offert au club entraîné par Thiago Motta. Il faut dire que la Juve tenterait de se séparer de Dusan Vlahovic, et l'agent portugais espère que Gonçalo Ramos le remplacera. Après Randal Kolo Muani, le PSG pourrait donc boucler une seconde opération avec la Juventus cet hiver.